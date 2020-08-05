حداد عام في لبنان على خلفية انفجار بيروت لمدة 3 أيام

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الأربعاء، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.جاء ذلك في مذكرة أصدرها رئيس الحكومة تضمنت إغلاق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وأن تُنكس الأعلام على جميع الإدارات والمؤسسات العامة وجميع السفارات اللبنانية في الخارج، مع تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون، بما يتناسب مع هذه الواقعة الأليمة.