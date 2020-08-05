«الداخلية» تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الموسعة؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.