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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حار نهارًا لطيف ليلًا.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:48 ص
الأرصاد
الأرصاد
نوران إمام
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أكد دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، سيكون مائلا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، والطقس ليلًا سيكون معتدلا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى 84% وهذه تعتبر نسبة عالية بجانب ارتفاع درجة الحرارة، حيث كان معدل الرطوبة أمس لا يتعدى نسبة الـ82%.

وأوضح شاهين لـ"الدستور"، أن السواحل الشمالية ستشهد طقسا معتدلا ونشاطا بالرياح المعتدلة وستشهد أيضًا شبورة مائية بالنهار، وسيكون الطقس معتدل ليلًا، فيما يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا حاملة للرمال والأتربة في مناطق متفرقة، وسيشهد جنوب الصعيد أمطارًا خفيفة بأقصى جنوب الصعيد والطقس ليلًا سيكون معتدل بالنسبة لشمال وجنوب الصعيد.

وأكد شاهين أن طقس الليل في القاهرة والوجه البحري سيكون لطفيًا، أما بالنسبة لطقس الصعيد ليلًا سيكون لطيفًا مع نشاط الرياح المعتدلة أحيانًا، فيما أوضح "شاهين" أن أغسطس دائمًا ما تكون به درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أنه لن تطرأ أي تغيرات مفاجئة على الطقس.

وأضاف أن طقس القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات، السويس العظمى 36 والصغرى 23 وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، شرم الشيخ 38 العظمى والصغرى 30.

كما نصح بعدم التعرض مباشرة لدرجات الحرارة العالية ونصح بارتداء ملابس بألوان فاتحة، لتعكس أشعة الشمس والابتعاد عن الملابس الغامقة لتفادي امتصاص الجسم تلك الأشعة، ونصح الأطباء بتناول الكثير من الفاكهة، التي تحتوي على نسب عالية من الماء مع ارتداء ملابس قطنية مؤكدًا ضرورة الاحتماء بمظلة وشرب الكثير من المياه لتعويض الجسم والمحافظة على رطوبته طوال الوقت من الجفاف، موجهًا نصيحته لمن يريد الخروج من المنزل في النهار بقضاء ما يلزم في فترات مبكرة أو بعد غياب الشمس للحفاظ على رطوبة الجسم.

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