استشهاد طفل سوري برصاص «الجندرما التركية» خلال محاولته اجتياز الحدود

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن استشهاد طفل دون سن الـ"18" من أبناء قرية فيركانة (ويركان) التابعة لناحية شران في سوريا، جراء إطلاق النار عليه من قِبل حرس الحدود التركي "الجندرما" أثناء محاولته اجتياز الحدود السورية نحو الأراضي التركية بالقرب من قرية إيكي دام التابعة لناحية شران.وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات "الجندرما" منذ 2011 إلى 451 مدنيا، من بينهم 80 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.