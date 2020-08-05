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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانيون بريطانيون ينتقدون «الأخطاء الفادحة» للحكومة فى التعامل مع كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:47 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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ذكر تقرير نشره مشرعون بريطانيون، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلادهم ارتكبت «أخطاء فادحة» في قراراتها بشأن الإجراءات الحدودية أثناء الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا.

وسردت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم سلسلة من الإخفاقات، وقدمت توصيات في التقرير بشأن تعامل الحكومة مع الأزمة.

وقال المشرعون، إن الحكومة كانت بطيئة في إدراك الخطر المتزايد لتفشي المرض، مقارنة بدول أوروبية أخرى، خاصة إسبانيا.

وانتقدت اللجنة قرار الحكومة برفع إرشادات العزل الذاتي عن دول معينة في مارس لمدة ثلاثة أشهر، في وقت كانت تتخذ فيه دول أخرى إجراءات حدودية أكثر قوة.

وذكرت اللجنة أنه مع الإجراءات المبكرة الأكثر قوة، كان من المحتمل أن يتباطأ تفشي الإصابة.

كما انتقدت اللجنة عدم الشفافية فيما يتعلق بالقرارات الحدودية، خاصة الإعادة المفاجئة لقواعد العزل الذاتي للمسافرين من إسبانيا في 25 يوليو.

وكتب المشرعون: «ينبغي أن تكون هناك تغييرات كبيرة في طريقة التعامل مع مثل هذه القرارات».

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