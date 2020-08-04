نجل توفيق الدقن ينفى علاقته برفيق الفنانة سوسن بدر

نفى المستشار ماضي الدقن، النجل الأكبر للفنان توفيق الدقن، علاقته بشخص يدعي أنه حفيد الفنان الراحل، ظهر في صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر.وكانت بعض المواقع الإخبارية تداولت صورة شخص يدعى «محمود» برفقة الفنانة سوسن بدر، في خبر بعنوان «سوسن بدر تستمتع بالأجواء الصيفية مع حفيد توفيق الدقن».وأوضح المستشار ماضي الدقن، أن أحفاد الفنان الراحل هم «مريم ماضي الدقن، وعمر ومعتز فخر الدين الدقن، ومنة الله رضا شوقي»، لافتًا إلى أن هذا الشخص منتحل صفة ليس أكثر، مؤكدًا أن الأسرة ستقاضي أي شخص تسول له نفسه إدعاء صلة قرابة بينه وبين الفنان الراحل.يذكر أن خلافات نشبت في رمضان الماضي بين الفنان عبد الباسط حمودة، وأسرة الدقن، حيث ادعى صلة قرابته بتوفيق الدقن في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، وهو ما نفته الأسرة بشكل قاطع.