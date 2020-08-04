ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت لـ67 شهيدًا و3 آلاف مصاب

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، استشهاد 67 شخصا على الأقل، فيما أصيب أكثر من ثلاثة آلاف أخرون، جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت حسبما ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء.ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى، الليلة؛ على خلفية الانفجار المدوي الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، والذي أسفر عن وقوع أضرار بالغة في كافة أرجاء العاصمة اللبنانية.