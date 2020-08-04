سعد رمضان عن انفجار بيروت: «شي بيقطع القلب وبيبكي الحجر» (فيديو)

ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.





علق نجم ستار أكاديمي سعد رمضان، على التفجير الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الثلاثاء.ونشر سعد رمضان مقطع فيديو للانفجار عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "يلّي عم يصير بلبنان بيقطّع القلب وبيبكّي الحجر، والله العظيم قلبي من جوا عم يبكي ع بلدي، رسالتي للشعب اللبناني كلّو صلّوا وتوحّدوا عشان هيدا الحل الوحيد لنتخطّى كل شي عم نمرق فيه".وأضاف: "صدقوني ما في حل إلا إنّو نتوحّد ونكون إيد وحدة، ‏فكروا ولو مرّة وحدة بلبنان وانسوا يا شعب لبنان العظيم صراعاتكم الداخلية وأنا مع هيدا وانتَ مع هيداك، ما حدن دمّرنا إلا هيدا وهيداك، حلّكن تفهمو بعد كل هالسنين إنو ما حدن بيبقالكم إلا وطنكم، ما حدن بيحضنكم إلا وطنكم.. الله يرحم جميع الشهدا ويشفي كل الجرحى".