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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد انفجار بيروت.. أبو الغيط يدعو للتضامن مع اللبنانيين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:08 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة التي هزت العاصمة اللبنانية مساء اليوم، مُتمنيا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وشدد أبو الغيط في بيان له، على أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمتسببين فيها، والتي من شأنها بكل أسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التي يمر بها هذا البلد منذ فترة، داعيا إلى أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة، متمنيا السلامة لهذا البلد العربي العزيز.

ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.


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