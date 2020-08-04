كاتبة: تضرر «بيت الوسط» مقر إقامة سعد الحريري جراء انفجار بيروت

قالت الكاتبة الصحفية اللبنانية فاتن عزام، إن الانفجار الذي وقع قبل قليل على مرفأ بيروت، وقع في عنبر يحتوي على مفرقعات نارية، وسمع دوي الانفجار في أقصى جبال لبنان.وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تسبب الانفجار في تضرر كبير، منه تضرر مدخل بيت الوسط العائد ملكيته لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري"، مؤكدة أنه بخير ولم يعلن عن إصابة أي من الحرس الخاصين به، كما تضررت منطقة الكرانتينا التي تعتبر آهلة بالسكان.وتابعت: "هناك إصابات كثيرة ونقل عشرات الجرحى إلى مستشفى بيروت وهناك دعوات للتبرع بالدعم في مختلف مستشفيات العاصمة"، مشيرة إلى أنه يتواجد عدد كبير من قوات الدفاع المدني والشرطة العسكرية في مقر الحادث للوقوف على أسبابه.وأوضحت أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الوقوف على ملابسات الحادث وكيفية انتهاء الأمر إلى ما وصل إليه.ووقع انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.