مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع نرويجية

اعترضت مقاتلة روسية من نوع "ميج- 31" تابعة لقوات الدفاع الجوي، أسطول الشمال الروسي، طائرة استطلاع نرويجية تابعة للحرب الإلكترونية، مما اضطرها للابتعاد عن الحدود الروسية.وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية، اليوم، هدفا طائرا يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس في الشمال الروسي، وانطلقت مقاتلة من طراز "ميج- 31" تابعة لقوات الدفاع الجوي بالأسطول الشمالي لاعتراضها.وأضاف البيان: اقترب طاقم المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الهدف الطائر للتعرف عليه، وتبين أنها طائرة استطلاع تابعة للحرب الإلكترونية من طراز "فالكون 20" تنتسب للقوات الجوية النرويجية، موضحا أنه بعد ابتعاد الطائرة النرويجية عن الحدود الروسية عادت المقاتلة إلى قاعدتها.