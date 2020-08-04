وزير الصحة اللبناني: جرحى في انفجار بيروت وخسائر هائلة

أكد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الثلاثاء، إصابة عدد كبير من المواطنين جراء الانفجار الذي هز بيروت، وفقا لما ذكرته فضائية "العربية".وقال حسن، إن انفجار بيروت أسفر عن عدد كبير من الإصابات وأضرار كبيرة في العاصمة اللبنانية.فيما نقلت تقارير لبنانية عن مصادر أمنية، أن سبب وقوع الحادث ناجم عن انفجار عدد هائل من المفرقعات المخصصة للمناسبات في وقت واحد.يذكر أنه وقع، منذ قليل، انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك قبل أيام من الحكم النهائى للمحكمة فى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريرى.