ضبط 52 متهمًا لمخالفة قرار وقف البناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 52 متهمًا؛ خالفوا قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف كافة صور أعمال البناء.جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.