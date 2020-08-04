رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الألمانى يحذر من إعادة الإغلاق: خطر علينا جميعًا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:34 ص
الرئيس الألماني
الرئيس الألماني
أ ش أ
طباعة
انتقد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تظاهرات برلين التي اندلعت في عطلة نهاية الأسبوع ضد قواعد السلامة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

ودعا "شتاينماير"، في كلمة ألقاها، المواطنين إلى مواصلة التصرف بمسئولية لتجنب حدوث إغلاق ثان، قائلًا: "إن انعدام مسئولية عدد قليل من الأفراد يمثل خطرًا علينا جميعًا".

وأضاف: "كل منا مسئول الآن عن منع حدوث إغلاق مرة أخرى، لأنه من الواضح جدًا أن حدوث مرحلة أخرى من التوقف سيمسنا جميعًا على نحو أقوى من ذي قبل"، مؤكدًا ضرورة أن يكون المواطنون الآن حذرين، خاصة خلال قضاء العطلات وأثناء العمل.

وتابع شتاينماير: "الطريق إلى الحياة الطبيعية - الذي نتمناه جميعًا - لن يكون عبر الاستهتار والتجاهل، لن نعود إلى الحياة الطبيعية إلا إذا صبرنا وتحملنا حتى يتوفر لقاح نواجه به هذا الفيروس، لذا أدعوكم إلى التحلي بالانضباط والتعقل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كيف تحصل على نتيجتك من موقع الدستور؟

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الآن على موقع وزارة التربية والتعليم

«الثانوية العامة» نتيجة الصف الثالث الثانوى 2020.. نتيجتك عندنا

تحديد موعد جديد لإطلاق صاروخ «أريان 5»

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

مقالات الرأي
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
المزيد

الثقافة

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد