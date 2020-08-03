«سينما وآيس كريم».. وسط البلد تحتضن الزائرين في رابع أيام العيد

توافد المواطنون على شوارع وميادين وسط البلد مساء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث واصلوا احتفالاتهم بدخول السينما وتناول الوجبات السريعة والمثلجات.وشهدت المنطقة انتشارا واسعا من قبل قوات الأمن لمنع التكدس بين المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أن اليوم الاثنين، هو آخر أيام عيد الأضحى المبارك، ومن ثم يبدأ الموظفون والمواطنون الرجوع لأعمالهم عقب انتهاء الإجازة.