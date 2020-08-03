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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«سينما وآيس كريم».. وسط البلد تحتضن الزائرين في رابع أيام العيد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:57 م
وسط البلد
وسط البلد
حسام عسل - عبدالله هشام
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توافد المواطنون على شوارع وميادين وسط البلد مساء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث واصلوا احتفالاتهم بدخول السينما وتناول الوجبات السريعة والمثلجات.

وشهدت المنطقة انتشارا واسعا من قبل قوات الأمن لمنع التكدس بين المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن اليوم الاثنين، هو آخر أيام عيد الأضحى المبارك، ومن ثم يبدأ الموظفون والمواطنون الرجوع لأعمالهم عقب انتهاء الإجازة.

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