مدير المرصد السوري يكشف تفاصيل اعتقال جهاديين رفضا الذهاب لليبيا

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نقل تركيا للجهاديين من سوريا إلى ليبيا أمر معروف، لكن كان يتم سرا أما الآن يقوم محمد جولاني وهيئة تحرير الشام بشكل معلن وليس سريا، بإرسال الجهاديين إلى ليبيا، وفيهم فصائل موالية لتركيا.وأضاف خلال حواره لقناة لغد، أن زعيم جبهة النصرة بسوريا يتولى مهمة تجنيد الإرهابيين للقتال في ليبيا بأمر من تركيا.وأوضح أنه يتم اعتقال جهاديين ليبيين مقيمين بسوريا رفضوا الذهاب للقتال في ليبيا، ومن بينهم قيادي، وذلك لأنهم فضلوا أن يظلوا في سوريا.وأشار إلى أن كل رافض لأوامر تركيا يجرى اعتقاله من قبل هيئة تحرير الشام التي هي على تنسيق كامل مع المخابرات التركية.وتابع: "ليسوا كل الجهاديين على وفاق مع تركيا، أغلب المجموعات تنسق مع المخابرات التركية، لكن مجموعات قليلة تفضل البقاء في سوريا، أما الباقي مجندة من المخابرات التركية وتنتقل وفقا لتعليماتها".