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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا: كورونا ينتشر بكثافة داخل البلاد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:45 م
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
أش أ
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حذر مسئولو الصحة في بلجيكا من أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في وحدات العناية الفائقة قد تضاعف في غضون شهر، مضيفين أن غالبية حالات العدوى الجديدة بالفيروس من فئة الشباب.

وقال المتحدث باسم فريق العمل الفيدرالي المعني بفيروس كورونا فريدريك جاكوبس، وفقًا لقناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الإثنين: "إنه يمكننا أن نرى أن الفيروس ينتشر بكثافة في أراضينا، وإن الأعداد تواصل الارتفاع".

وأضافت جاكوبس: "أن هناك ما لا يقل عن 13 بلدية ظهرت فيها إيجابية نتائج فحوصات أكثر من 100 شخص لكل 100 ألف ساكن، أي شخص مصاب بين 1000 شخص من الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى أن أغلب حالات العدوى الجديدة كانت من الشباب البالغين، حيث إن عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم وحدة العناية المركزة قد تضاعف منذ بداية يوليو الماضي.

يُذكر أن بلجيكا قد سجلت إجماليًا 69 ألفًا و849 حالة إصابة بالفيروس، كما أن معدل حالات الإصابة اليومي في البلاد ارتفع بنسبة 68% منذ الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، فضلًا عن ارتفاع العدد اليومي للمصابين الذين يحتاجون للدخول إلى المستشفيات بما يزيد على الثلث.

وفي ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" مجددًا، تؤجل بلجيكا، التي يصل تعداد سكانها لـ11 مليون نسمة- خططها لتخفيف المزيد من القيود لمكافحة الفيروس، وتفرض السلطات ضوابط أكثر صرامة في مدينة أنتويرب.

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