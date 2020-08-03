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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«أصابع الاتهام» تشير لإيران في اغتيال قاض «هارب من جحيمها»

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:40 ص
غلام رضا منصوري
غلام رضا منصوري
منار أحمد
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قال شقيق القاضي الإيراني الهارب إلي رومانيا غلام رضا منصوري، والذي وجد جثة في أحد الفنادق في بوخاريست خلال الشهرين الماضيين، في معرض استمرار التحقيق، إن عائلة القاضي لم تستطع التأكد من هوية الجثمان، لأن الوجه لا يمكن التعرف عليه.

وأشار إلى أنه حضر مرتين مع أفراد أسرته إلى قسم الطب الشرعي لرؤية الجثمان "المنسوب إلى شقيقه"، على حد تعبيره، لكنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه، وفق قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح أن "الطب الشرعي أخضع جميع أفراد الأسرة لفحص جيني" وينتظرون النتائج، كما أكد أكثر من مرة أن شقيقه قال له سابقا إن "حياته معرضة للخطر"، ملمحًا إلى أن القاضي اغتيل، لكنه أشار إلى أنه يجهل موعد الكشف عن نتائج الفحص الجيني المذكور، رافضًا الإدلاء بإيضاحات فيما إذا كانت نتائج الطب الشرعي بخصوص التحاليل ستقنع أسرته أم لا.

وكان شقيق غلام رضا منصوري أجرى، في وقت سابق، مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام الإيرانية، باعتباره شقيق القاضي منصوري، بحسب ما أفادت شبكة "إيران انترناشونيال" أمس، متهما السفارة الإيرانية في رومانيا "بعرقلة" الأمور.

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