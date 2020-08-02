الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم: أجهز ألبوم جديد من غنائي

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إنه يجهز لإصدار ألبوم من غنائه، حيث استغل فترة كورونا ونفذ أكثر من أغنية.وأضاف إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc": "مش داخل أزاحم في الصف الغنائي، وأنا بغني من زمان قبل ما أوزع، وكنت شايف دور الموزع إنه يخدم اللحن ويظهر أفضل ما في المغني".وغنى أحمد إبراهيم جزء من أغنيته الجديدة، والتي تقول كلماتها: "أنا عايز اتساب في حالي واقفل كل البيبان، لا أنا عاوز أكون مثالي ولا أحسن من فلان، انت اللي اخترت تبعد ده قرارك مش قرارهم متجيش بقى تتهمني".وأكد أنه يحب المزيكا جدا، مردفا: "بحب الشغل وبركز في المزيكا، ومن أكثر الناس اللي حبيت الشغل معاهم محمد حماقي وأنغام، وحسين الجاسمي من الناس اللي بحب اشتغل معاهم، ومن المطربين الذين لم أعمل معهم عمرو دياب، وكان هناك محاولات للعمل سويا لكن لم تتم".