محلل سياسي: الصين عقدة أمريكا التي تحاول منع تمددها

قال المحلل السياسي عماد عبدالهادي، إن شركة "تيك توك"، الصينية لديها أكثر من 100 مليون مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أكثر ما يقلق الأمريكان.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، والمذاع عبر فضائية "الآن": "أمريكا لديها عقدة اسمها الصين وتبذل كل ما يمكنها لإيقاف هذا التمدد الصيني الهائل، حيث إن كل المحال التجارية بأمريكا تجد أن أكثر من ثلاثة أرباع منتجاتها صينية، فالصين تحولت لمصنع العالم، ولهذا شنت أمريكا حربًا تجارية أضرت بالطرفين وتوصلوا لاتفاق وجاءت كورونا لتعيد هذا الخلاف كما أن ترامب يستخدم الصين كورقة رابحة في الانتخابات.وأكد أن أمريكا منعت شبكة اتصال ذكية للصين تحمل اسم "واو وي"، لأنها تعتقد أن هذه الشبكة تقوم بجمع كل بيانات المواطنين الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على أمريكا.وأوضح أن شركات مثل "فيس بوك، وتويتر، ومايكروسوفت"، بلغت من الكبر والقوة مكانة أكبر من الحكومة والسياسة فليس هناك عضو في الكونجرس لم تتبرع له هذه الشركات وهذا خطير جدًا ودفع ترامب لمعاقبة هذه الشركات دون العودة للكونجرس.