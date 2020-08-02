بومبيو: ترامب سيتخذ إجراءات ضد شركات البرمجة الصينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، عن عزم الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراءات قريبا ضد شركات البرمجة الصينية.وأوضح «بومبيو» أن الإجراء المرتقب يأتي حفاظا على الأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أنه في كل مرة يقوم فيها الشخص بالتسجيل في تطبيق «تيك توك» (TikTok)، فجميع المعلومات الشخصية عنه والمعلومات المتعلقة بعمله، من المحتمل أن تعود إلى الحزب الشيوعي الصيني، ما يمكن الجيش والحكومة من استخدام تلك التطبيقات لسرقة المعلومات، حسب ما نقلته عنه قناة «فوكس نيوز» الأمريكية.وسبق أن أعلن ترامب صراحة أنه سيحظر تطبيق تيك توك الصيني، في الولايات المتحدة، ويستخدمه المراهقون بشكل خاص لنشر مقاطع الفيديو القصيرة.وتحشى إدارة ترامب من استخدام الاستخبارات الصينية لهذا التطبيق في أعمال التجسس، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي؛ للتأكيد على أنه يفكر في سحب أعمال شركة ByteDance الصينية المالكة للتطبيق في أمريكا، وسط أنباء متداولة عن اهتمام عدد من الشركات مثل مايكروسوفت بشراء التطبيق.