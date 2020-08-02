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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تخلص من دهون البطن خلال أسابيع

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:25 م
دهون البطن
دهون البطن
وكالات
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تعتبر الدهون الحشوية، مصدر قلق كبيرا لأنها مرتبطة باضطرابات التمثيل الغذائي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري النوع 2.

ويمكن محاربة الدهون الحشوية من خلال اتخاذ قرارات غذائية صحية ويركّز الأشخاص كثيرا على مكونات غذائية معينة، ولكن انتظام أنماط تناول الطعام وتأثيره على دهون البطن، مهم للغاية.

ووجدت الأبحاث، أنه ينبغي الانتباه إلى عدد مرات تناول الطعام، لأن الصيام المتقطع أظهر أنه يقلل من الدهون الحشوية.

وكشفت مقالة نُشرت في مجلة Obesity Reviews، أن الصيام المتقطع هو نمط غذائي يتراوح بين فترات تناول الطعام وفترات الصيام.

وتتضمن إحدى الطرق الشائعة: صيام 24 ساعة مرة أو مرتين في الأسبوع، والصيام كل يوم لمدة 16 ساعة مع تناول كل الطعام في غضون ثماني ساعات.

وفي مراجعة للدراسات حول الصيام المتقطع، شهد الأشخاص انخفاضا بنسبة 4 إلى 7% في دهون البطن، في غضون 6 إلى 24 أسبوعا.

وهناك بعض الأدلة على أن الصيام المتقطع بشكل عام، قد لا يكون مفيدا للنساء مثل الرجال.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية، أن الصيام المتقطع مع تقييد السعرات الحرارية كان فعالا لفقدان الدهون الحشوية وحماية القلب والأوعية الدموية لدى النساء البدينات. ويلعب تقييد السعرات الحرارية دورا أساسيا في تقليل الدهون الحشوية.

وتنصح Harvard Health بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون أو كليهما، وينبغي اختيار الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة.

وبالإضافة إلى الاهتمام بنوعية النظام الغذائي، لا بد من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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