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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يعلق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:19 م
الرحلات الجوية بين
الرحلات الجوية بين العراق وتركيا
هبه محمد
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أعلنت هيئة الطيران العراقية، اليوم الأحد، عن تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل 2611 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة: "تم فحص 14399 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1029159 نموذجًا".

وأضاف: "كما سجلت 2447 إصابة، و63 حالة وفاة"، في مؤشر على انخفاض معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس السبت، تسجيل 2095 إصابة و64 وفاة بفيروس كورونا.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 129151 إصابة، والوفيات 4868، بينما حالات الشفاء فبلغت 91886.

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