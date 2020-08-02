60 إصابة بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، عن تسجيل ٦٠ إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى ١٠٣٤٤ مصابا.وذكرت الإذاعة السنغالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه وبعد إجراء ٩١٥ فحصا تم تسجيل ٦٠ إصابة مؤكدة.وأضاف البيان أن ١٦ من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى ٦٨٣٨ شخصا.ووصل إجمالي الوفيات إلى ٢٠٩ أشخاص، في حين يتابع ٣٢٩٦ من المصابين علاجهم في المستشفيات.