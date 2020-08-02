بعد تسجيل 16 إصابة جديدة.. تونس تكثف اختبارات كورونا بمطار قرطاج

أعلن ديوان الطيران المدني في تونس عن إجراء ثلاثة آلاف تحليل مخبري للتقصي عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مطار قرطاج الدولي عقب الكشف عن 26 إصابة جديدة في صفوف الموظفين بالديوان والمطار.وكشفت التحليلات، أمس السبت، عن تسجيل 16 إصابة جديدة دفعة واحدة، ما دفع الديوان إلى اتخاذ قرار بإجراء تحليلات مكثفة بمعدل 500 تحليل مخبري يومي للتقصي عن الفيروس.وفتحت تونس حدودها بالكامل منذ 27 يونيو الماضي بعد إعلانها السيطرة على الفيروس، وبدأت في استقبال السياح والمهاجرين العائدين من الخارج، غير أن الإصابات عاودت الظهور لدى الوافدين وبصفة أقل لدى المواطنين في الداخل.