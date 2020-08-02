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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الشرابية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:28 ص
حريق شقة
حريق شقة
حسام التمساح
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أمرت نيابة الشرابية الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية في حريق شقة سكنية بدائرة القسم، لتحديد سبب الحريق.

كان قد سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على الحريق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الشرابية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

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