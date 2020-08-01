«مكاليستر» يدعو جونسون إلى الحل التوافقي

دعا ديفيد مكاليستر، مفوض البرلمان الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى تليين موقفه في المفاوضات المتعثرة حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال مكاليستر إن الاتحاد الأوروبي " قدم إلى لندن عرضا لم يتم تقديمه من قبل أبدا لدولة ثالثة (من خارج التكتل وحلف شمال الأطلسي ناتو وما على مستواها)".يشار إلى أن بريطانيا لا تزال تنتمي إلى السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الحالي، وإذا لم يتم إبرام اتفاقية تجارية بين الجانبين حتى ذلك الموعد،سيتم فرض جمارك على البضائع بين الجانبين.يذكر أن نصف الصادرات البريطانية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي حتى في المستقبل أيضا، وقال مكاليستر:" ولذا فإن الوصول بدون جمارك إلى أكبر سوق داخلية في العالم، هو بطبيعة الحال عرض مثير للاهتمام للاقتصاد البريطاني".وأضاف مكاليستر:" وفي المقابل، نطلب من بريطانيا التزاما واضحا بشروط المنافسة السارية والعادلة على جانبي القناة الإنجليزية".ولا يزال جونسون يرفض العرض حتى الآن ويصر على قرارات سيادية لبلاده، ويرى بضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر المقبل حتى يمكن دخولها حيز التنفيذ مطلع 2021.من جانبه، اتهم بيرند لانجه، رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، جونسون بالغموض الأيدولوجي، وقال لإذاعة " آر إن دي" الألمانية:" أعتقد أن الاعتبارات الاقتصادية لا تلعب أي دور عند جونسون".وقد أكد جونسون أن بلاده اكتسبت قوة جديدة بخروجها من الاتحاد الأوروبي، لكن الواقع يبدو مختلفا.