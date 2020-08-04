جاهز للتنسيق.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي كاملة

نوفر لجميع الطلاب في جميع الأقسام رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم وذلك من أجل معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس فور إعلانها لطلبة الشعبة الرياضية أو العلمية أو الأدبية، حيث اعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم الثلاثاء الموافق 4-8-2020، وتتصدر المؤشرات البحثية الآن من أجل أن يعرف كل طالع مصيره الجامعي في التنسيق.

نتيجة الثانوية العامة 2020

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي له تم عقده عن طريق "فيديو كونفرانس"، أن النتيجة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 بعد عيد الأضحى المبارك، حيث وافق العيد هذا العام يوم الجمعة الموافق 31/7/2020، مشيرا إلى أنه تابع بنفسه الامتحانات وحل أي مشكلة حدثت في الاختبارات.

الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد ٢٠٢١

ومن ناحية أخرى، أوضح وزير التعليم أن الامتحانات في العام الدراسي الموافق 2020-2021 لن تكون بشكل تراكمي، كاشفًا أن النظام الذي يسير بشكل تراكمي في حاجة إلى تغيير قانون، وإذا وقع ذلك سوف يطبق على الطلاب والطالبات الذين بدأوا دراستهم في هذا العام من الصف الأول الثانوي وليس الثانوية العامة.





وأكد "شوقي" أن شكل الامتحانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة سوف تكون إلكترونية لجميع الطلاب الذين لديهم أجهزة التابلت ويدعم نظام التقويم الحديث والمبني على قياس الفهم والاستيعابات الدراسية وليس الاعتماد على الحفظ أوالتلقين أونظام الكتاب المفتوح والذي دار في بال الطلاب في بعض الأوقات أنه قد يكون هناك رؤى جديدة في هذا الصدد.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 بالاسم

يبحث كثير من الطلاب عن رابط النتيجة 2020 بالاسم ويمكن الاستعلام عنها عبر هذا الرابط: : natiga.dostor.org

وقامت وزارة التربية والتعليم بأتخاذ كافة التدابير الوقائية من تعقيم وتطهير اللجان قبل و بعد الامتحانات، إضافة الي توفير المطهرات و ادوات التعقيم الشخصية ، لحماية جميع الطلاب والعاملين والملاحظين .

نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

يسهل الرابط الذي توفره جريدة الدستور من خلال هذا التقرير على الاستعلام الفوري عن تفاصيل نتيجة الثانوية، وأما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح ورسبوا في العام الدراسي فإنهم سوف يؤدون امتحاناتهم بشكل ورقي في نظام التقويم الجديد الذي يكون المنظور فيه على "الأوبن بوك".





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