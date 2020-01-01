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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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منوعات

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:28 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
أحمد عوض
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تحرص جريدة "الدستور" على أن تحيطكم بجميع الأخبار والموضوعات الهامة عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور حدوثها، وننشر لكم عبر هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي لهذا العام الدراسي 2020/2019، والذي اختتمت فيه امتحانات هذه المرحلة في يوم الثلاثاء الذي وافق 21 يوليو 2020، حيث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فور انتهاء الطلاب من جميع المواد أن إعلان النتيجة سيكون بعد عيد الأضحى بأيام قليلة.

نتيجة الثانوية العامة 2020

يبحث الكثير من طلاب الشعبة الأدبية وكذلك أيضا الشعبة العلمية والشعبة الرياضية بشكل كبير عن تفاصيل الإعلان الرسمي والمعتمد بخصوص نتيجة الصف الثالث الثانوي، والذي أدى الطلاب امتحاناتهم في هذا العام وسط تخوف شديد وحذر من وقوع أو انتشار أي شكل من أشكال العدوى جراء محاربة الدولة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020

- على الطالب الدخول على هذا اللينك  http://natiga.dostor.org/  حتى تظهر له في هذه الصفحة الخطوات التي يجب إكمالها من أجل أن يعرف النتيجة فور ظهورها فيجب عليه وضع اسمه.
 - يكتب الطلاب رقم الجلوس، كما على الطالب أيضا أن يملى خانة البريد الإلكتروني الخاص به.
- كتابة رقم الهاتف "رقم موبايل في الخدمة"، ويجب على الطالب أو الطالبة أن يحفظ ما قام بإجراءة ويقوم بالضغط على كلمة سجل الآن.

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جدير بالذكر أن  الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم، أوضح مفاجأة بخصوص نسبة النجاح في الصف الثالث الثانوي 2020، مشيرا إلى أنها سوف تكون أعلى من السنة الماضية والتي سجلت في هذا التوقيت حوالي 78.6%، موضحا أنه لا يوجد أي لون من ألوان ال تهاون في جميع حقوق الطلاب، مشيرا إلى أنه حينما وجد الطلاب ظلم في  الشعبة الرياضية في التفاضل والتكامل تمت على الفور إعادة تصحيح العينة العشوائية وإحالة واضعي هذا الامتحان للتحقيق.

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