الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

تقدم لكم جريدة الدستور الرابط الخاص بتفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي سوف تكون متوفرة لجميع الطلاب بعد إجازة العيد الكبير مناشدا جميع الطلاب عدم الخوف لأنه لا يوجد داعي للقلق من النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2020

كشفت وزارة التربية والتعليم النسب الخاصة بنجاح الطلاب في العينات العشوائية في مواد الامتحان من العام الدراسي 2020/2019.

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وفي هذا السياق، بلغت نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع حوالى 95% بينما وصلت نسبة النجاح للطلاب في مادة اللغة العربية إلى حوالي %95,4، بينما بلغت نسبة نجاح مادة اللغة الإنجليزية إلى حوالى 90,2 % بينما استطاع الطلاب تحقيق النجاح في ماده الفيزياء بنسبة 79 في المئة وأربعة من عشرة، وبلغت نسبة نجاح الطلاب في مادة الأحياء إلى حوالي 87%، بينما بلغ نسب نجاح الطلاب في مادة التاريخ حوالي 89.1%، بينما وصلت نسب النجاح في مادة الجغرافيا إلى حوالي 94.8%، وأما عن مادة الفلسفة فبلغت النسبة 91.8% فيماحققت مادة التفاضل حوالي 87%، بينما حققت مادة الجيولوجيا حوالي 94.5%، ونسبة النجاح في مادة الكيمياء حوالي 86.3%، وأما مادة الرياضات التطبيقيهة حوالي 87%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع جميع طلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن بيانات النتيجة من خلال موقعنا، حيث توفر جريدة الدستور جميع نتائج طلاب الثانوية فور اعتمادها من قبل وزير التعليم، وذلك من خلال رابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط: http://r.dostor.org ، حيث تتصدر أخبار النتيجة تريند جوجل بشكل ملحوظ منذ انتهاء الطلاب من آداء الامتحانات في يوم 21 من شهر يوليو 2020 . حيث تتصدر أخبار النتيجة تريند جوجل بشكل ملحوظ منذ انتهاء الطلاب من آداء الامتحانات في يوم 21 من شهر يوليو 2020

أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

كشف رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية، عن موعد إعلان كشوفات أوائل الصف الثالث الثانوي، مؤكدُا أنه لم يتم إعلان الأسما إلا بعد انتهاء إجازة العيد الكبير فور اعتماد النتيجة.







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