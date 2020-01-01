رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:34 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
أحمد عوض
طباعة
تقدم لكم جريدة الدستور الرابط الخاص بتفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي سوف تكون متوفرة لجميع الطلاب بعد إجازة العيد الكبير مناشدا جميع الطلاب عدم الخوف لأنه لا يوجد داعي للقلق من النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2020

كشفت وزارة التربية والتعليم النسب الخاصة بنجاح الطلاب في العينات العشوائية في مواد الامتحان من العام الدراسي 2020/2019.
اقرأ أيضا:

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

وفي هذا السياق، بلغت نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع حوالى 95% بينما وصلت نسبة النجاح للطلاب في مادة اللغة العربية إلى حوالي %95,4، بينما بلغت نسبة نجاح مادة اللغة الإنجليزية إلى حوالى 90,2 %  بينما استطاع الطلاب تحقيق النجاح في ماده الفيزياء بنسبة 79 في المئة وأربعة من عشرة، وبلغت نسبة نجاح الطلاب في مادة الأحياء إلى حوالي 87%، بينما بلغ نسب نجاح الطلاب في مادة التاريخ حوالي 89.1%، بينما وصلت نسب النجاح في مادة الجغرافيا إلى حوالي 94.8%، وأما عن مادة الفلسفة فبلغت النسبة 91.8%  فيماحققت مادة التفاضل حوالي 87%، بينما حققت مادة الجيولوجيا حوالي 94.5%، ونسبة النجاح في مادة الكيمياء حوالي 86.3%، وأما مادة الرياضات التطبيقيهة حوالي 87%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع جميع طلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن بيانات النتيجة من خلال موقعنا، حيث توفر جريدة الدستور جميع نتائج طلاب الثانوية فور اعتمادها من قبل وزير التعليم، وذلك من خلال رابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط: http://r.dostor.org، حيث تتصدر أخبار النتيجة تريند جوجل بشكل ملحوظ منذ انتهاء الطلاب من آداء الامتحانات في يوم 21 من شهر يوليو 2020.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

كشف رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية، عن موعد إعلان كشوفات أوائل الصف الثالث الثانوي، مؤكدُا أنه لم يتم إعلان الأسما إلا بعد انتهاء إجازة العيد الكبير فور اعتماد النتيجة.


اقرأ أيضا:

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

مبادرة مايغلاش عليك 2020.. رابط مبادرة تحفيز الاستهلاك والشركات mobadra.gov.eg


موضوعات متعلقة

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

مبادرة مايغلاش عليك 2020.. رابط مبادرة تحفيز الاستهلاك والشركات mobadra.gov.eg

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمحافظات الجمهورية

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شاهد.. «نيولوك» محمد صلاح بعد قص شعره.. «حلق كابوريا»

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

طريقة سهلة لاستقبال تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020

«المزدلفة».. ثالث المشاعر المقدسة ومكان مبيت الحجاج بعد الوقفة الكبرى

مقالات الرأي
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
مؤمن المحمدي
عبدالحى أديب
خالد عكاشة
الشراكة الاستراتيجية «الصين وإيران».. نقلة كبيرة فى الحرب الباردة
المزيد

الثقافة

مواهب مطروح الشابة تواصل عروضها الغنائية

دار الكتب المصرية.. 150 عاما من ذاكرة الوطن

«جماليات النص بين الكتابة والقراءة» ضمن «ثقافة أونلاين»

20 أغسطس.. افتتاح المعرض الرابع للكتاب بدارالمعارف بالإسكندرية