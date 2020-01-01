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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رابط موقع مبادرة مايغلاش عليك لمعرفة شركات المبادرة mobadra.gov.eg

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:15 م
ميغلاش عليك
ميغلاش عليك
أحمد عوض
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ننشر رابط موقع مبادرة مايغلاش عليك لمعرفة الشركات المشاركة في المبادرة، حيث أطلقها الرئيس السيسي من أجل تحفيز الاستهلاك ووجود دعم الإنتاج المحلي بشكل أكبر عبر طرح العديد من المنتجات بأسعار عليها تخفيضات وكذلك أيضا يأتي ذلك بالاشتراك مع شركات والعديد من التجار.

مبادرة مايغلاش عليك

تشتمل المبادرة على العديد من السلع التي تباع بشكل يومي بأسعار غير مرتفعة وتصل نسبتها لـ20 % في المستوى المتوسط، ويأتي بجانب هذا أيضا خصم زيادة على ذلك يصل لـ 10 % تقدمه الحكومة لحاملي البطاقة التموينية بحد أقصى 200 جنيه للشخص الواحد و1000 جنيه على البطاقة التموينية الواحدة.

رابط موقع ميغلاش عليك لمعرفة الشركات المشاركة في المبادرة

يمكن لجميع المواطنون من خلال هذا الرابط: mobadra.gov.eg متابعة جميع الشركات والتجار الذين يشاركون بكافة منتجاتهم في المبادرة، حيث يبلغ عدد المستفيدين المصريين من البطاقات التموينية حوالي 22 مليون، أما بالنسبة عن موعد إطلاق المبادرة فتم بدء تنفيذ مبادرة الرئيس الخاصة بالتحفيز على الاستهلاك المحلي، جاء ذلك حسبما ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية العديد من الجوانب الخاصة بالاستهلاكات المصرية الالكترونية وذلك مثل منتج الجلود المختلف والأساسيات المنزلية والصناعة الحرفية، ولا توجد اي حدود لما يتم شراؤه من المنتجات داخل هذه المبادرة بالنسبة للمواطنين من غير حاملي البطاقة حيث يستفيد جميع المصريين وغير المصريين بلا استثناء من هذه المبادرة المصرية وسوف يتم الاستفادات من الخصم من وزارة المالية على من لديهم بطاقات السلع التموينية فقط.

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رابط مبادرة مايغلاش عليك لدعم المستهلك خصم 200 جنيه لبطاقة التموين

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