تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020



كما انتهت كنترولات التصحيح، من إضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين، وفقًا للزيادة التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وهي 10%، للمادة الواحدة، بشرط تتغير حالة الطالب من دور ثاني لناجح أو من راسب لدور ثاني.



أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لم يتم إعلان أسماء الأوائل إلا بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى فور اعتماد النتيجة.



وأكد رئيس الثانوية العامة، أن شريحة المجاميع أعلى من العام الماضي، وكذلك نسبة النجاح العامة.



وشدد حجازي، أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.



وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ان شعبة علمي علوم تتصدر قائمة الأوائل، وكانت المنافسة قوية بين طلاب علمي علوم وعلمي رياضة، بسبب تقارب الدرجات.



بينما نفى الدكتور رضا حجازي، تسريب نتيجة الثانوية العامة، مشددًا أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لمنع تسريبها.



تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.قامت الكنترولات، في 4 قطاعات الثانويه العامه الرئيسية بمحافظات «القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط»، أمس الثلاثاء، بتحديد كراسات أوائل الجمهورية، بواقع كل 75 طالب حاصل على الدرجات العليا بكل قطاع، علي أن تقوم الوزارة باختيار أعلى الدرجات من الـ 300 طالب وفي حالة تشابه الدرجات يتم اختيار الطلاب وفقًا للحروف الأبجدية.اقرأ أيضا: