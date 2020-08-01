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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. «آليس في بلاد العجائب» على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:57 ص
مسرحية أليس فى بلاد
مسرحية أليس فى بلاد العجائب
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يقدم البيت الفني للفنون الشعبية، مساء اليوم، عرض مسرحية "أليس فى بلاد العجائب"، لفرقة "تحت 18" بقيادة الفنان عبدالمنعم محمد، لتقديم العرض على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

وقال مخرج العرض الفنان محسن رزق، إنها ستستأنف عروضها مرة أخرى على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، وشهدت المسرحية نجاحا كبيرا، موضحا أن المسرحية حققت منذ عرضها فى المرة الأولى على مسرح البالون أعلى إيرادات فى مسرح الدولة في عروض الطفل، وصلت إلى 2 مليون و700 جنيه في 113 ليلة عرض.

وأضاف، أنه سيتم تصوير العرض المسرحي عند عرضه بمسرح عبد الوهاب بالإسكندرية.

"أليس فى بلاد العجائب"، عرض مسرحي شامل، قدمها المؤلف والمخرج محسن رزق بشكل مختلف، حيث اعتمد فيها على عالم ديزني الذي يحبه الأطفال والكبار وهو مدخلال له جاذبيته، وتتعرض المسرحية لقيم مثل حب الوطن، والشجاعة، والمسئولية، واتخاذ القرار، والحب بمختلف أنواعه، كل ذلك بشكل موسيقى من خلال 13 أغنية للاستعراض كتبها الشاعر عادل سلامة.

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