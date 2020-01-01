ليبيا: إنقاذ 6 مهاجرين وانتشال جثة شرق طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الجمعة، عن إنقاذ 6 مهاجرين غير قانونيين من جنسيات مختلفة، وانتشال جثة واحدة، في الرقعة الواقعة بين منطقي: غوط الرمان والقرة بوللي شرق طرابلس.وأفاد مكتب الإعلام في الوزارة - عبر صفحته بموقع فيسبوك - بنقل المهاجرين إلى مستشفى لتقديم الرعاية الصحية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.جاءت العملية بعد ورود بلاغ للإدارة العامة لأمن السواحل مفاده وجود مهاجرين بوسط البحر في حالة استغاثة بعد أن تعطل القارب بهم.