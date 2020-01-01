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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يزور المرضى بالمستشفيات للتهنئة بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:34 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، مستشفيات الإيمان وأسيوط العام (الشاملة) للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم، ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الأضحى المبارك مقدمًا للمرضى الهدايا العينية والنقدية داعيا الله أن يكتب لهم الشفاء العاجل.

و بدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بالأربعين، وقدم التهنئة لمدير المستشفى والأطباء وطاقم التمريض، كما زار المرضى بمختلف أقسام المستشفى واستمع إليهم للتأكد من تقديم خدمة طبية لائقة لهم، وقدم لهم الهدايا العينية والمادية وهنأهم بعيد الأضحى المبارك.

وأستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام بحي غرب المدينة، للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال المرضى أثناء العيد،مقدمًا التهنئة للمرضى المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض بعيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ على رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات خلال أيام العيد، والتأكد من توافر الرعاية والأدوية والاهتمام الطبي اللازم للمرضى، وشدد على ضرورة تواجد نوبتجيات عمل مستمرة خلال أيام العيد وضمان التواجد المستمر للأطباء والتمريض، لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، مطالبا كافة العاملين بالمستشفى من أطباء وأطقم تمريض العمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير سبل الراحة للمرضى والمصابين.

رافقه خلال الزيارة المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة، وفاطمة الخياط،وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، ومحمد بشير، رئيس حي غرب.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

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