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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

نقص الحديد أثناء الطفولة يقلل من فعالية اللقاحات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:09 ص
طفل
طفل
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في ظل تفشى جائحة فيروس"كورونا " المستجد، وجد الباحثون أن نقص الحديد أثناء الطفولة قد يقلل من الحماية التي توفرها اللقاحات.

وكشفت نتائج دراستين سريريتين مع أطفال في كينيا، نُشرت في مجلة "جبهات تحصينية"، أن نقص الحديد مرتبط بفعالية اللقاحات.. وفي دراستهم الأولى، عملت مجموعة البحث التي يقودها مايكل زيمرمان من جامعة زيورخ في سويسرا بالتعاون مع علماء من كينيا والمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة.. كان هدفهم تحديد مستويات الحديد في الجسم والأجسام المضادة ضد المستضدات من اللقاحات المعطاة في عينات الدم لـ 303 أطفال كينيين متبوعة من الولادة إلى سن 18 شهرًا.

وقال الدكتور ديفيد زيمرمان "في كينيا ودول جنوب الصحراء الكبرى الأخرى، احتياطيات الحديد لدى الأطفال أقل بكثير، خاصة في أولئك الذين يولدون لأمهات مصابات بفقر الدم أو بوزن منخفض عند الولادة".

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الأطفال يعانون بالفعل من فقر الدم في سن 10 أسابيع، وبحلول 24 أسبوعًا، يعاني أكثر من 90 في المائة من انخفاض الهيموغلوبين وعدد خلايا الدم الحمراء.

وباستخدام التحليلات الإحصائية، تمكن الفريق من إظهار ما يلي على الرغم من التطعيمات العديدة، كان خطر العثور على نقص في الأجسام المضادة الواقية ضد الدفتيريا والمكورات الرئوية ومسببات الأمراض الأخرى في دم الأطفال في سن 18 شهرًا أكثر من ضعف الأطفال المصابين بفقر الدم مقارنة مع أولئك الذين لم يكونوا فقر الدم.

وفي دراسة ثانية، أجرى فريق البحث مسحوقًا يحتوي على المغذيات الدقيقة لـ 127 رضيعًا يزيد عمرهم قليلًا عن ستة أشهر على أساس يومي لمدة أربعة أشهر.. وفي 85 من هؤلاء الأطفال، احتوى المسحوق أيضًا على الحديد ؛ ولم يتلق 42 طفلًا آخرين مكملات الحديد. عندما تم تطعيم الأطفال ضد الحصبة في عمر تسعة أشهر - هؤلاء الأطفال الذين حصلوا أيضًا على الحديد كمكمل غذائي طوروا استجابة مناعية أقوى.

وقال الباحثون إنه ليس لديهم فقط المزيد من الأجسام المضادة للحصبة في دمهم في عمر 12 شهرًا، ولكن أجسامهم المضادة كانت أيضًا أفضل في التعرف على مسببات الأمراض.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإطعام الرضّع حصريًا بحليب الأم خلال الأشهر الستة الأولى لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة في المياه الملوثة.. لهذا السبب، لم يعط فريق البحث الأطفال مسحوق المكملات الغذائية حتى يبلغوا سبعة أشهر.

ويعتقد فريق البحث أن اعتماد التوصية سيكون خطوة جيدة لأن منع فقر الدم لدى الأطفال الصغار من خلال تكميل الحديد في نظامهم الغذائي سيحسن الحماية التي توفرها اللقاحات الأخرى.

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