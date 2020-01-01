بومبيو: حاربت على حدود ألمانيا الشرقية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه حارب على حدود ألمانيا الشرقية، وجاء تصريحه أثناء الدفاع عن خطط الولايات المتحدة لسحب ما يقرب من 12 ألف جندي من ألمانيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كان وزير الخارجية يخضع لاستجواب بشأن سحب الجنود من قبل أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية.قال بومبيو: "هذا أمر شخصي بالنسبة لي. لقد حاربت على حدود ألمانيا الشرقية. عندما كنت جنديا شابا متمركزا هناك".وسارع مستخدمو تويتر بالإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي قتال على الحدود التي كانت تفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية سابقا.وكان بومبيو يرد على اتهام وجهته عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية جين شاهين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنبذ حليفتها التاريخية ألمانيا دبلوماسيا بسحب جزئي للقوات.وأشارت شاهين إلى أن "وحدتك ستعود إلى الولايات المتحدة".وقال بومبيو: "عندما كنت هناك كان ينتشر أكثر من 100 ألف جندي. والآن لم تعد ألمانيا دولة خط مواجهة".وخدم بومبيو بالقرب من الحدود الألمانية الداخلية كجندي أمريكي في ثمانينيات القرن الماضي.