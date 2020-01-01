مدير مكتب الشرق الأوسط: ترامب لا يملك فرصة تأجيل الانتخابات

علّقت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط، على إمكانية تأجيل الولايات المتحدة الأمريكية للإنتخابات الرئاسية بسبب فيروس كورونا.وقالت "القدسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر النشرة الإخبارية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك قانونًا أمريكيًّا تم تمريره عام 1845، يتعلق بكيفية انتخاب الرئيس الأمريكي، ويتم ذلك بعد أول اثنين من شهر نوفمبر، مؤكدة أن الكونجرس الأمريكي هو الجهة الوحيدة التي تملك حق تغيير تاريخ الانتخابات أو تقديمها أو تأجيلها.وأكملت: "من الصعب جدًّا تأجيل الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها أنه يوجد أغلبية ديمقراطية بمجلس الانتخابات، ومنها أنه لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة تأجيل الانتخابات سواء في الحروب الأهلية أو في الحروب العالمية، وفي أحلك الأوقات".وتابعت: "الدستور الأمريكي في المادة العشرين يحدد أن مدة ولاية الرئيس الأمريكي تنتهي في 12 ظهرًا يوم 20 يناير، لذلك مجال تأجيل الانتخابات هو أمر صعب للغاية، ولو حدث فإنه لا يمكن ترك منصب الرئيس فارغًا، رئيسة مجلس النواب هي المؤهلة لشغل هذا المنصب وهو أمر يصعب جدًّا".وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يملك فرصة تأجيل الانتخابات لكن الكونجرس يمتلك هذه الفرصة.