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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك
الخميس 30/يوليه/2020 - 03:47 م
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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانا رسميا يعلن فيه التقدم بالبلاغ رقم (13) للنائب العام ضد "تجاوزات رئيس نادي الزمالك".
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