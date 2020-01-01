إيبارشية طنطا تطلق الاجتماع الأسبوعى للأنبا بولا «أونلاين»

تطلق إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاجتماع العام الأسبوعي للأنبا بولا، مطران الإيبارشية، من مقرها دون حضور، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".كما يحرص الأنبا "بولا" على تقديم برنامج أسبوعي يذاع على القناة الرسمية الإيبارشية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعنوان "معا نبني البيت"، مساء كل ثلاثاء أسبوعيًا، وذلك في إطار حرصه على مناقشة الموضوعات التي تخص الأسرة المسيحية والعمل على حل مشكلاتها.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، ابتداءً من 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".