مسلحون مجهولون ينهبون ممتلكات مسافرين في مالي

هاجم مسلحون مجهولون سيارة نقل تقل ٢٤ شخصا شمال مالي، ونهبوا كل ممتلكاتهم وصادروا السيارة التي كانت تقلهم.وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، أن المهاجمين استحوذوا على السيارة في الطريق الرابط بين بلدتي بوريم وبامبا في محافظة غاو شمال مالي، موضحة أن المسلحين جردوا الركاب من ممتلكاتهم واستحوذوا على السيارة التي كانت تقلهم، وتركوهم في العراء.وأضاف المصدر أن الركاب وسائقهم قطعوا ١٥ كيلومترا سيرا على الأقدام قبل وصولهم إلى موقع للقوات المسلحة المالية التي نقلتهم إلى مدينة بورم.وذكرت الوكالة أن الهجمات والسطو والاختطاف تتزايد عشية الاحتفالات بذكرى عيد الأضحى في جمهورية مالي، وأن سكان الشمال المالي يعيشون وسط الذعر بسبب الهجمات التي تنفذها الجماعات الإرهابية.