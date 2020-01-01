أم مُصابة بكورونا تضع توأمًا بمستشفى المحلة العام

شهدت مستشفى المحلة العام، إجراء ولادة قيصرية لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها ومصابة بفيروس كورونا، ووضعت توائم بحالة صحية جيدة، وتم ضع الأم بالعناية المركزة تحت الملاحظة للأطمئنان على حالتها الصحية، وسط إجراءات احترازية عالية لحمايتها وحماية الرضع، ورعاية طبية الكاملة للجميع، وبإشراف طبي من أطباء الحجر الصحي، والنساء والولادة، والأطفال.ووجه الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، الشكر لأبطال العزل الصحي، والطاقم الطبي الذي شارك بإجراء عملية الولادة، وجميع العاملين بالمستشفى على التفاني والإخلاص في العمل، كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، شكره لجمي العاملين بالمستشفي.