القس يوحنا مكين يشارك في سلسلة عظات «قصص من الخدمة»

شارك القس يوحنا مكين، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم وماريوحنا بباب اللوق، مساء اليوم في سلسلة عظات "قصص من الخدمة"، وذلك عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأطلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، سلسلة عظات "قصص من الخدمة" بمشاركة عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة، وذلك لدعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الأنشطة الكنسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم ابتداءً من 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".