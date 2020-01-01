مستشار الرئيس: توطن كورونا كمرض تنفسي متكرر في الشتاء وارد

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إنه يجب استمرار الحذر والترقب واستخدام الكمامات ومنع التكدس، حتى لا ترتفع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك تراجعا في أعداد الإصابات وشدتها.وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية ينشط بداية من أكتوبر حتى مارس، مردفا: "احتمال توطن فيروس كورونا كمرض تنفسي متكرر في الشتاء أمر قائم لكنه غير مؤكد".وأكد أن هناك نتائج مبشرة بخصوص ظهور لقاح كورونا في أكتوبر المقبل، مردفا: "ليس لدى الشركات المنتجة تصور هيكون جرعة أو أكثر، لكنه متوقع أن يكون اللقاح سنويا".من ناحية أخرى، نعى مستشار الرئيس، طبيب الغلابة محمد مشالي، قائلا: "أرجو أن يكون مثالا للأطباء، وهو بالفعل موجود في أداء الكثير من الأطباء، لكن بعيدا عن الشهرة".