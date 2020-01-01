رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس: توطن كورونا كمرض تنفسي متكرر في الشتاء وارد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:02 م
الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إنه يجب استمرار الحذر والترقب واستخدام الكمامات ومنع التكدس، حتى لا ترتفع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك تراجعا في أعداد الإصابات وشدتها.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية ينشط بداية من أكتوبر حتى مارس، مردفا: "احتمال توطن فيروس كورونا كمرض تنفسي متكرر في الشتاء أمر قائم لكنه غير مؤكد".

وأكد أن هناك نتائج مبشرة بخصوص ظهور لقاح كورونا في أكتوبر المقبل، مردفا: "ليس لدى الشركات المنتجة تصور هيكون جرعة أو أكثر، لكنه متوقع أن يكون اللقاح سنويا".

من ناحية أخرى، نعى مستشار الرئيس، طبيب الغلابة محمد مشالي، قائلا: "أرجو أن يكون مثالا للأطباء، وهو بالفعل موجود في أداء الكثير من الأطباء، لكن بعيدا عن الشهرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: مصر أفضل مثال لمكافحة التهاب الكبد بإفريقيا

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

شكري: مصر لن تسمح بتعرض أمنها القومي للخطر نتيجة للأوضاع في ليبيا

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

«الصحة العالمية»: مصر أفضل مثال لمكافحة التهاب الكبد بإفريقيا

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رابط موقع مبادرة مايغلاش عليك لمعرفة شركات المبادرة mobadra.gov.eg

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports live

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة

تغريد النجار تنتهي من كتابها الأول «بعد العيد»

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»

«أحكام الجنائز».. كتاب جديد لـ أحمد الشواف