«المنيع» خطيب عرفة هذا العام

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.ويحتفل المسلمون بعد غد الخميس بوقفة يوم عرفة، ويكون أول أيام العيد الأضحى يوم الجمعة، وخطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، وتتم ترجمتها بعدة لغات ليتم الاستماع لها في مختلف أنحاء العالم.