ضبط 82 مخالفة لقرار حظر البناء خلال 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، جهودها لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، والتصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بجميع المحافظات.أسفرت الجهود عن ضبط 82 شخصا لمخالفتهم القرار المشار إليه، خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.