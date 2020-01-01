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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حسن دياب: إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددًا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:19 ص
حسان دياب
حسان دياب
أحمد عاشور
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قال حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني، إن إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددًا وخرقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير.

وأضاف دياب، خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، أنه يجب الاستعداد للتعامل مع ارتدادات استحقاق 7 أغسطس موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وأشار إلى أن لبنان يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت للسلاح واعتداء على مراكز الأمن وكأن الأمور ليست تحت السيطرة.

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