حسن دياب: إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددًا

قال حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني، إن إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددًا وخرقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير.وأضاف دياب، خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، أنه يجب الاستعداد للتعامل مع ارتدادات استحقاق 7 أغسطس موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.وأشار إلى أن لبنان يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت للسلاح واعتداء على مراكز الأمن وكأن الأمور ليست تحت السيطرة.