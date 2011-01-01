«الإعلام المصري وقضايا المجتمع».. كتاب جديد لـ حسام الضمراني

يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة كتاب "الإعلام المصرى وقضايا المجتمع: تحديات الحاضر ورهان المستقبل"، وذلك عن مكتبة جزيرة الورد.وينقسم الكتاب إلى 5 فصول هي: "كيف ننهض بوسائل الإعلام فى مصر؟.."الخروج من القمم"، و"الإعلام المصري وقضايا مجتمعية شائكة، و"إفريقيا على أجندة الإعلام المصري"، و"الإعلام المصري والتبعية للغرب"، و"الإعلام المصرى ومستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية".فى الوقت نفسه، يصدر للكاتب الصحفى حسام الضمراني كتابه الثاني وهو قيد الطبع تحت عنوان "الصحافة اليسارية فى مصر: خلال ربع قرن (1978_2011م)" عن "جزيرة الورد".