ألمانيا ترفض تصدير الأسلحة إلى تركيا

كشفت جريدة «آر تي جرتشاك» التركية، عن رفض ألمانيا تصدير أي نوع من الأسلحة لتركيا، سوى الأسلحة التي تستخدمها القوات البحرية، وذلك وفقًا لما أكده هايكو ماس وزير الخارجية الألماني.ولفتت الجريدة إلى أن القرار أثار اعتراض الكثير من الصحف الألمانية، والتي طالبت بحظر تصدير جميع الأسلحة لتركيا، بما فيها الأسلحة التي تستخدمها القوات البحرية.وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنه تم رفض طلب تركيا باستيراد أسلحة في جميع القطاعات، على أن يتم تصدير معدات وأسلحة بحرية فقط.وأضاف الوزير الألماني: "التدخلات التركية في سوريا لا يمكن قبولها أبدًا"، مشيرا إلى ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الدول التي تخرق معاهدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.وأكد هايكو ماس على أن ألمانيا لن تتهاون مع القوى الأجنبية التي ترسل الأسلحة إلي ليبيا، مستدركا: "لقد توصلت ألمانيا مع فرنسا وإيطاليا إلى فرض عقوبات على الشركات التي ترسل الأسلحة إلى دول العالم الثالث، مثل ليبيا".