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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تعرف على جزاء الشفاعة بين الناس في الخير (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:02 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
ياسمين عباس
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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي كان جالسا في المسجد النبوي مع الصحابة، فجاء رجل من الأنصار عنده مشكلة، قال يا رسول الله أحتاج لشراء نخلة من جاري من أجل تسوية الحديقة، وعندما ذهبت لشرائها رفض.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، ما هو دور النبي في الموضوع، فقد علمنا من خلال هذه الواقعة وغيرها قول" اشفعوا تؤجروا"، أي أننا نأخذ أجرا على التوسط بين شخصين في الحق، مستشهدا بقول الله تعالى: "مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا".

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